這樣的菜色80元有合理嗎？一名女網友日前買了排骨飯，回家打開餐盒發現僅有「排骨、飯」，完全沒有其他配菜，氣得上網賞給店家2星負評，並寫下「這樣80耶！真的就排骨跟飯」，未料老闆竟回覆，「不然裡面會出現雞腿嗎？」讓這名女網友覺得更加不能接受，只好上網發文討拍。

一名女網友日前買了一份80元的排骨飯，沒想到打開餐盒後讓她瞬間傻眼，裡面除了一大塊滷排骨外，只有淋上滷汁的白飯以及少量酸菜，氣得她到該店的Google商家留下2星負評，直說：「我真的驚呆了！這樣80、80耶！真的就排骨跟飯！」結果引來商家直球回應，「不然裡面會出現雞腿嗎？」

女網友打開餐盒發現僅有「排骨、飯」，氣得上網留下2星負評。（圖／爆怨公社）

對此，女網友在臉書社團《爆怨公社》發文檢討，認為是自己沒有察覺「排骨飯」、「排骨便當」兩者的差異，因為「打開便當盒看到了寂寞」，又無法幽默看待老闆的回覆，只好上網發文討拍，無奈地說：「被老闆噴一臉！」

貼文曝光後，引來許多網友按讚朝聖，笑說「真的是排骨…飯」、「蠻合理的，確實不會出現雞腿」、「沒有廣告不實，排骨飯只有排骨跟飯也是很合理」、「等等老婆餅也會出現」、「這厚度還好啊，有的大塊卻很薄，然後3個小菜都一點點，賣你70、75」、「上次菜市場買一隻現炸手槍腿就70元了」。