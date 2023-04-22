美股2023年表現回穩，隨交易活絡，帶動台灣複委託市場的交易量和開戶數同步提高。據統計，今年以來（截至3月底），複委託市場累計開戶數較去年底成長6.27％、達403萬戶，開戶數增加約23.8萬戶，複委託市場交易量也扭轉頹勢，較去年同期回升2.27％、達1兆388億台幣。其中，美國市場交易量7,676億台幣，交易佔比達73.89％，顯見美國股票和ETF深受國內投資人鍾愛。

投資人想於景氣築底過程中布局，又要分散波動風險，定期定額成為最受歡迎的投資方式。據統計，截至2023年3月底，美股定期定額累計客戶數較去年底大幅成長29.5％、達64,379戶。元富證券美股定期定額服務精選50檔股票及52檔ETF，包括創新成長性且獲利強的科技龍頭股、食衣住行育樂串連的生活概念股，及掌握趨勢的熱門主題ETF等。透過定期定額存美股，享有買進手續費率0.15％優惠，且無最低收費限制，藉由紀律投資分批進場，長期取得複利投資效果。

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