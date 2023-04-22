許多人因為晚睡會習慣吃消夜，但胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，近年來的研究顯示，吃消夜可能與做惡夢等睡眠問題有關，尤其吃了高脂食物會增加做惡夢的可能性。此外，吃消夜會延長入睡時間、縮短深度睡眠，不利睡眠品質，另有研究表示，吃消夜會增加憂鬱和焦慮的風險。
黃軒在其臉書粉專上表示，吃消夜是許多人的習慣，但近年來的研究顯示，吃消夜可能與做惡夢等睡眠問題有關，第一是腸胃未能消息，研究顯示，吃消夜可能會導致睡眠品質下降，因為夜間吃下食物後，胃部需要消化食物，這會使身體一直處於警覺狀態，未能得到休息，進而影響睡眠品質。
他表示，消夜會增加做惡夢的風險，一項2015年研究針對26名健康成年人進行研究，其中14人吃消夜、另12人未吃，結果吃消夜者未吃消夜者更容易做惡夢。
黃軒表示，因吃消夜而容易做惡夢是一種「食物依賴性夢境」，一般人發生率為17.8%，與食物依賴性夢境最有關的食物是乳製品，根據有食物依賴性夢境者的說法，吃消夜後夢境更頻繁、更令人不安，睡眠品質也更差。另有一項小規模研究發現，吃高脂食物會增加人做惡夢的機率。
黃軒並表示，一些研究發現，吃消夜會增加憂鬱與焦慮風險，因此民眾要儘量少吃消夜，特別是高脂食物，且要保持規律的睡眠時間和睡眠習慣，以改善睡眠品質。
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