士林成年禮活動4月22日上午在市定古蹟慈諴宮舉行，奉茶行感恩禮等古禮儀式，讓現場充滿溫馨氛圍。（士林區公所提供／張芷瑜台北傳真）

士林成年禮活動4月22日上午在市定古蹟慈諴宮舉行，親子不忘抓緊時間拍照，留下滿滿回憶。（士林區公所提供／張芷瑜台北傳真）

士林成年禮活動首次和銘傳大學師生合作設計AR酷卡，透過手機QR Code掃描，就能獲得專屬的AR卡片。（張芷瑜攝）

陪孩子轉大人，士林成年禮活動4月22日上午在市定古蹟慈諴宮舉行，首次融合古禮儀式與AR技術，為禮生與父母打造專屬AR酷卡，留下難忘回憶，禮生張心怡分享，平常沒機會接觸到傳統儀式，很幸運能體驗電視上才看過的成年禮橋段，特別喜歡戴帽子及奉茶的橋段，收到AR卡片也覺得驚喜感滿滿。

士林成年禮儀式由士林區長洪進達為禮生掛上平安符以示保佑平安，接著奉茶行感恩禮等古禮儀式，再由禮生與家長一同參拜，祈求天上聖母與文昌帝君保祐，最後透過AR技術分享，並傳遞禮生與父母間感情。

洪進達表示，今年選擇慈諴宮，是因為想到媽祖對居民有很多庇護，此次成年禮結合AR虛擬實境，希望融合傳統跟創新，也因為AR虛擬實境卡片可以留存，等孩子出社會或到國外打拚時，隨時都能拿出來回味，感受跟父母親的溫馨互動。

成年禮活動也首次和銘傳大學師生合作設計AR酷卡，銘傳大學傳播學院兼任講師邱郁姿表示，AR跟VR在生活應用上很廣泛，希望透過設計讓民眾更懂科技，也翻轉過去成年禮都很傳統印象，透過手機QR Code掃描，就能獲得專屬的AR卡片，上頭的圖像發想為士林大香腸，卡片內容也都是專屬客製，每份獨一無二。

參與活動的銘傳大三生張心怡分享，平常沒有機會接觸到傳統儀式，很幸運可以參加，體驗電視上才看過的橋段，才知道戴帽子奉茶都是真的，喜歡帽子的造型，奉茶時也很感人，她也說道，亞洲人對感情比較內斂，不太敢直接講的話，可以放在AR卡片上，掃描後呈現的效果，驚喜感滿滿。

也有高中兄弟檔在父母推薦下參加，他們表示，沒有參加過類似活動，印象最深刻是奉茶的時候，可跟母親表達感謝，很有特殊意義，有新科技加入打破舊傳統，也感覺很新奇。

兄弟倆的家長張美嫻則說，敬茶還有戴禮帽的時候有「我的小孩長大了」的感觸，報名成年禮是想要讓小孩透過儀式，知道自己真的長大了，可以為自己行為負責，也能追尋人生目標，觀禮時很溫馨，也能聽到孩子平時不會跟你說的話，一句我愛你備感窩心。