行政院21日表示，基隆市政府通過「基隆護海公投」審查，違背憲法籍中央法規，依法予以撤銷。基隆市長謝國樑今( 22日)表示，很遺憾看到中央操弄行政程序撤銷，市府也會研議後續程序。媒體人黃揚明今( 22 日)表示，10 年前核四公投遭公投審議委員會駁回，民進黨立委就修法廢除公投審議委員會，按照綠委的邏輯，現在也應該推動「廢除行政院」。

基隆市護海公投在今年3月被中選會認定非屬地方自治，但基隆市府認為此案合於規定。行政院 21 日則再次發函，撤銷基市府的審查決定，要求停止後續作業。

媒體人黃揚明今在《周末大報卦》節目中提到， 10 年前的 4 月，前副總統呂秀蓮與貢寮反核自救會推動「核四公投運動」，就是用新北市政府地方公投的名義提出，而當時的公投法有「公投審議委員會」的制度，呂秀蓮等人提案後，行政院認定該案攸關中央事項，須交由公投審議委員會審查，最後當然是因為電力問題屬於中央遭到駁回。

黃揚明指出，核四的確屬於地方建設，但電力問題也確實屬於中央管轄，此次的基隆護海公投跟當初核四公投的概念也很相似，2013年，公投審議委員會把提案駁回後，民進黨就高喊「廢除公投審議委員會」，還批評是「鳥籠公投」。而在 2017 年，公投法修法後，公投審議委員會就遭到廢除。

黃揚明表示，過去民進黨把公投當神主牌，但現在先是「反對公投綁大選」，讓公投就算有通過提案，也會因為投票人數不夠多，無法通過。現在則是把地方連署的自治事項都說是中央事項，甚至還沒有公投審議委員會的機制，直接交由行政院認定。

黃揚明也酸說，按照 10 年前民進黨立委的邏輯，現在就要廢除行政院。

而環保團體對於此案也沒有多做反應，黃揚明認為，過去馬政府時期的環團動不動就上街頭，換成民進黨執政就說過去是革命夥伴，拜託總統蔡英文出來見面，「這種格局真的讓人很難過」。