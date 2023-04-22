失智症是全球性健康議題，台灣65歲以上老人每13人即有1位失智者，並且逐年增加，如何照料對長者及家屬都是重要的課題，談到如何預防，醫師表示，平時養成良好習慣，不要熬夜、不要酗酒，可多做動腦活動，如下棋畫圖等，都是不錯的選擇。

本報與日本味王共同主辦的中時健康講堂第四場「日本味王認識失智症講座」22日在中國時報大樓二樓大廳舉行，主講者包括聯新國際醫院神經內科專科醫師郭芷毓、德林診所家醫科醫師林毅敦以及有豐富長照經驗的頤泰健康事業集團董事長職念一、執行長吳沅鎂，與民眾分享失智症知識和日常保健方法。

郭芷毓表示，失智症是用來描述漸進式功能退化症狀的名詞，也可以說是比較失去智慧，當醫師診斷病患罹患失智症時，可能出現明顯的記憶力衰退、智力喪失、思考障礙、空間感、執行能力、社交及情緒功能障礙以及出現異常的行為。

長者社交功能變差、個性改變、整日坐著滿嘴負面話語、一天到晚跟鄰居吵架等，這些都是警訊。郭芷毓指出，失智症有很多種類，而阿茲海默症是大宗，成因為神經生病老化，類澱粉蛋白沈積，導致腦部萎縮，記憶才特別不好。

郭芷毓也說，失智症是疾病現象不是正常老化，初期會發現工作、生活上逐漸無法自理，有很多人認為只是老化，若都不理會，發病第六年可能就要送進安養機構，但如果及早發現可及早治療，她也強調，接受治療後便非完全恢復，但可讓病程減緩，對病人及家屬都有好處。

民眾該如何預防失智症，林毅敦表示，平時養成良好習慣，不要熬夜、不要酗酒、不要過度用3C，可以系統化生活習慣，多做動腦活動，增加腦內血液循環，打撲克牌、象棋、畫圖等都是不錯的選擇。

面對失智症患者可有何心理建設，林毅敦則說，患者心聲常是「當我忘記自己時，你還愛我嗎？」，會擔心自己走入異世界，沒有人關心他，所以面對患者時，要把它當成不受控、有叛逆期的小孩，也盡量不要跟對方起衝突。