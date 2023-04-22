大雅區公所22日表揚16位模範母親。（大雅區公所提供／陳淑娥台中傳真）

大雅區公所22日表揚16位模範母親，區長李修齊勉勵子女要及時行孝。（大雅區公所提供／陳淑娥台中傳真）

大雅區公所22日表揚12位孝行楷模。（大雅區公所提供／陳淑娥台中傳真）

母親節將屆，台中市大雅區公所22日舉辦模範母親暨孝行楷模表揚活動，大雅區長李修齊表示，受表揚的模範母親共計16位，從60歲到90歲都有，其中 80 歲以上高達7 位，代表大雅是個宜居的好地方。

大雅區今共表揚16 位模範母親及 12 位孝行楷模，由台中市觀光旅遊局長陳美秀與大雅區公所區長李修齊頒發「慈德楷模」、「孝悌可風」獎牌及致贈禮品，獻上深深的祝福與感謝。

局長陳美秀出席表揚典禮表示，母親是國家社會安定的力量，一直以來，母親照顧孩子、家庭與長者，責任重大，市府希望透過多元化的社會福利政策，減輕職場女性照顧家庭的壓力。

區長李修齊指出，今年受表揚的模範母親年齡從60歲到90歲，其中80歲以上高達 7 位，代表大雅是個宜居的好地方。世界上最偉大的母親全年無休，希望每位子女，都要即時表達對母親最深的愛。

另外，今天同時表彰12位孝行楷模，俗話說「百善孝為先」，在座接受表揚的孝行楷模，照顧年邁父母、侍奉重病公婆、勞心勞力、經年累月、無怨無尤。希望藉由這次表揚活動，讓真摯、慈愛又暖心的孝行事蹟，廣為流傳，照亮社會、溫暖人心。

活動包含立委楊瓊瓔、市議員吳呈賢等人均共襄盛舉，慶祝會場也安排台中市薩克斯風發展協會表演，氣氛溫馨熱鬧。