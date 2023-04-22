（半導體ETF報酬率。圖／新光投信提供） 法人看好AI長線趨勢帶動半導體成長新契機，2024年產業景氣有望重啟V型復甦，趁第二季挑選季配息半導體ETF掌「息利雙收」，投資人可逢回找買點；如新光臺灣半導體30 ETF（00904），預估4月25日為今年第2次除息日，4月24日最後交易日進場布局，將能掌握股價成長兼顧配息收入。觀察新光臺灣半導體30 ETF每季配息紀錄，從2022年3月上市至今，計有2次季配息且達成100％完全填息紀錄，年化配息率約3％以上。適逢第二季為半導體產業表現最壞情況，半導體ETF股價拉回探底過程中，中長線布局的低接買點有望浮現。法人指出，台積電第一季法說定調庫存調整持續進行，第二季為全年營收低點，第三季回到正常水準，下半年營運回升。今年資本支出維持320億～360億美元目標不變，顯示公司握有客戶訂單支持。第二季為台積電營運低點，也表示第三季將是下波成長的起點。台積電客戶持續看好新製程需求，如3奈米製程，第一、二年開案量是上世代5奈米製程的2倍，這點一掃市場對客戶訂單擔憂。台積電考慮將台灣高雄廠定位，由原先的成熟製程，調整為先進製程優先，以因應未來潛在高速運算（HPC）、物聯網（IoT）、人工智慧（AI）等新訂單大量需求，同時，由ChatGPT帶動的AI領域新應用需求，目前仍於初期階段，相關高速運算、AI伺服器會是帶動半導體產業長期成長動能。展望2023年，新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹強調，半導體產業鏈目前正進入產業景氣循環下的庫存調整週期，需花一段時間去化庫存，股價也將同步拉回整理。不過，長期來看，全球科技產業朝向5G／6G、電動車、自動駕駛、AI、HPC方向不變，估計2024年後，全球半導體產業有望迎向新成長週期，看好2024年全球科技在人機共想、共做的智慧新應用需求下，將帶領台灣半導體族群迎來下一波高峰。王韻茹建議，投資人趁第二季逢市況拉回，逢低布局「季配息」的半導體ETF，中長期持有擁有「息利雙收」優勢。以新光臺灣半導體30 ETF來說，主要追蹤有「台版費半」之稱的「臺灣全市場半導體精選30指數」，囊括台灣半導體產業市值前30強，30檔成分股中，具生成式AI應用比重高，掌握AI新趨勢題材，台積電占比近30％，為ETF最大持股。