國民黨台北市第7選區（信義、南松山）立委初選，市議員徐巧芯在黨員投票小勝立委費鴻泰1票，對比、互比2份民調，也由徐巧芯勝出。國民黨台北市議員游淑慧表示，黨員投票耗費的人力、經費，是時候該檢討了。她將建議下周二港湖初選能採取全民調方式。

游淑慧今(22日)在臉書粉專貼文表示，一直到最後，松信的初選仍然驚心動魄，尤其是最後黨員投票的部分，1票之差。

游淑慧接著指出，今天的黨員投票，總選舉人數為5680人，總投票人數1525人，投票率僅僅26.8%。但為了這次黨員投票黨部所耗費的人力、經費及時間，以及黨員投票可能發生的爭議，她認為是時候該檢討可能治絲益棼的黨員投票。

游淑慧表示，下周二港湖立委初選的協調會即將召開，她也會向市議員李彥秀表達及建議，希望港湖初選能採取全民調方式。

網友回應表示，「下一個奇蹟看看能否在內湖南港發生！淑慧加油！」、「港湖加游～我期待屆時立委選戰游淑慧與高嘉瑜兩人，舞台上比歌喉」。