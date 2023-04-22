嘉義大學師生、嘉大附小童軍團及嘉義縣好美國小80位師生，共同到嘉義縣布袋鎮好美沙灘淨灘。（嘉義大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義大學師生、嘉大附小童軍團及嘉義縣好美國小80位師生，共同到嘉義縣布袋鎮好美沙灘淨灘。（嘉義大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

好美國小高年級學生教導嘉大附小學生將廢棄的蚵棚架作為植栽盆器。（嘉義大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今世界地球日，嘉義大學師生、嘉大附小童軍團及嘉義縣好美國小80位師生，共同到嘉義縣布袋鎮好美沙灘淨灘，撿拾200多公斤的垃圾，跨校合力守護「嘉」鄉海岸。

今大小朋友不分你我，身體力行一同淨灘，希望能為好美沙灘恢復世界級沙灘盡一分心力，經過1個多小時的努力，共清出好幾袋多達200公斤的垃圾，嘉大附小校長蔡明昌感謝好美國小與附小童軍團師生，以實際行動關心在地環境，希望大家都能珍惜、體會環境保護的重要性。好美國小校長蔡瑞芳說，好美國小長期將在地生態保育和食育融入學校課程，很高興與嘉大附小齊力守護美麗的沙灘。

嘉大計畫團隊執行長陳明聰提到，環境教育應從小做起，知識、行為與態度兼重，學生在沙灘撿拾海洋廢棄物的過程中，可以深化避免使用一次性塑膠容器等環保「綠」意識，透過藝術創作，也能思考海洋廢棄物重新利用可能性，感謝嘉義縣環保局提供垃圾處理專車，協助淨灘後垃圾清運。

除協力淨灘，好美國小高年級學生也運用海廢再利用的課程知識，教導嘉大附小學生把廢棄蚵棚架做成植栽盆器，激發學生的創意與美感。此外，好美國小也分享食育課程影音成果，並以在地養殖的文蛤蒸蛋料理，讓嘉大附小師生認識到海洋對於好美里飲食文化的重要性。