今世界地球日，嘉義大學師生、嘉大附小童軍團及嘉義縣好美國小80位師生，共同到嘉義縣布袋鎮好美沙灘淨灘，撿拾200多公斤的垃圾，跨校合力守護「嘉」鄉海岸。
今大小朋友不分你我，身體力行一同淨灘，希望能為好美沙灘恢復世界級沙灘盡一分心力，經過1個多小時的努力，共清出好幾袋多達200公斤的垃圾，嘉大附小校長蔡明昌感謝好美國小與附小童軍團師生，以實際行動關心在地環境，希望大家都能珍惜、體會環境保護的重要性。好美國小校長蔡瑞芳說，好美國小長期將在地生態保育和食育融入學校課程，很高興與嘉大附小齊力守護美麗的沙灘。
嘉大計畫團隊執行長陳明聰提到，環境教育應從小做起，知識、行為與態度兼重，學生在沙灘撿拾海洋廢棄物的過程中，可以深化避免使用一次性塑膠容器等環保「綠」意識，透過藝術創作，也能思考海洋廢棄物重新利用可能性，感謝嘉義縣環保局提供垃圾處理專車，協助淨灘後垃圾清運。
除協力淨灘，好美國小高年級學生也運用海廢再利用的課程知識，教導嘉大附小學生把廢棄蚵棚架做成植栽盆器，激發學生的創意與美感。此外，好美國小也分享食育課程影音成果，並以在地養殖的文蛤蒸蛋料理，讓嘉大附小師生認識到海洋對於好美里飲食文化的重要性。
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