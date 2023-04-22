大陸流量女神楊冪擁有精緻五官和火辣身材，衣品出眾的她，每次現身公開場合，造型總能引起熱議，穿過的服飾或代言產品，都會造成搶購風潮，不過近日卻因一組生圖在網路掀起討論聲浪。

有網友曬出楊冪出席活動精修圖，卻被粉絲批評拍得不好，讓他只好曝光原圖，但因為光線或角度的緣故，讓楊冪不僅看起來臉色蠟黃，臉頰還凹陷，整個人看起來憔悴顯老，「楊冪站姐放出原圖」話題更因此登上微博熱搜。

但不少粉絲看了都怒批原PO根本不是站姐吧，故意來黑她的，還有人認為在這樣的死亡拍攝技巧下，她還是一樣好看，對此，有網友也曝光原PO的聲明，表示自己不是站姐，只是一般粉絲。

而網路上也出現不少路人和粉絲拍的真生圖，有當天活動的模樣，也有今（22日）她現身錄製綜藝的上班圖，黑色皮外套搭短褲，全身黑的造型帥氣十足，雖然戴著口罩，仍能看出狀態超好，一雙美腿更是吸睛，讓網友都驚呼「美得太優越了」、「好酷好颯，我好愛」、「她怎麼做到這麼美的」、「殺瘋了，看黑子還能怎麼黑」。