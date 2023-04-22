柯頌葳作品《兔植廊》，運用原眷舍門口的「植物門牌」概念期盼為遊客探索眷舍空間時帶來更多的驚喜與發現.。（陳淑娥攝）

手作活動「自然而染~洋蔥染絲巾」吸引許多民眾報名參加。（陳淑娥攝）

「清眷森活藝術節」22日熱鬧登場，特別邀請藝術家以植物為主題進行創作，妝點生機盎然的空間氛圍，結合園區獨有的歷史文化，賦予清眷新的生命力，一連二天舉辦文創市集、綠手作課程及街頭藝人演出，即日起至5月14日，歡迎民眾到訪，一同漫遊清眷，穿梭眷村老屋享受森活樂趣。

文化局副局長曾能汀表示，清水眷村文化園區由文化局向國防部申請代管十多年，這段代管期間，港區藝術中心在這片區域盡了最大程度的活化，期望在之後能有更多的面貌呈現給大家。此外藝術駐村計畫方面，今年已進入第4屆徵選，清水眷村連4年獲得文化部的藝術駐村補助，成果獲得多方肯定。

本次森活藝術節於22日「世界地球日」展開，特別響應環保議題，邀請「不廢跨村實驗室」楊芳宜及「鐵絲捲捲」林俊作共同創作《森塑「野」自然：瓢蟲蒲公英》，透過再生媒材進行創作，以藝術向民眾傳遞綠色生態、環境保護的重要性。

另外，藝術家柯頌葳發揮巧思結合今年兔年生肖，作品《兔植廊》透過環保與在地素材的發想，運用原眷舍門口的「植物門牌」概念，加上取自台中市政府環保局「廢木料銀行」的材料，以廢棄舊眷舍窗框與廢木料相結合方式製成畫框造型，將眷舍戶外打造成開放式的展覽空間。

藝術家林資芬的作品《微物森林：地衣》則將創作視角轉向真菌跟藻類共生而成的複合生物體–地衣，地衣能適應極端氣候，經常是一個生態系的先驅物種，在自然界中也常為昆蟲、小動物提供食物和庇護所。

港區藝術中心說明，「112年清眷森活藝術節」戶外展覽將持續至5月14日止，4月22日至23日二天現場還安排有「清眷蒔集」文創市集，而民眾於上午11時起至園區拍照打卡完成指定活動，就可免費兌換限量綠植栽；下午1時30分於園區信義小站前廣場也安排吉他彈唱、特技雜耍及魔術表演等街藝活動。

今天開幕式邀請第1屆進駐的藝術家尹子潔、第2屆林資芬與第3屆柯頌葳，透過他們對眷村的進駐的經驗，在這次的森活藝術節，以環保材質的藝術創作活化空間，處處充滿巧思的設計理念，讓眷村展現奇幻的植翠綠意。