全中運開幕表演，展現跨時代奮鬥史、族群融合及永不放棄的拚搏精神。（羅浚濱攝）

全中運開幕表演，以科技聲光結合傳統表演。（羅浚濱攝）

新竹縣主辦112年全中運，22日在新竹縣立體育館舉行盛大的開幕表演，白象音造音樂總監劉子齊改編鄧雨賢經典的四月望雨，創造出富有當代感的聽視覺饗宴。

開幕典禮表演節目由前太陽馬戲團團員張逸軍老師親自編導，動員新竹縣在地學子與專業表演團隊，共450名表演者輪番登場，在山形布景前表演傳統與現代舞蹈，融合紙藝大師、茶藝等地方特色與科技聲光效果，展現跨時代奮鬥史、「族群融合」及永不放棄的拚搏精神，傳遞新竹縣豐沛壯闊的常民文化，相當令人動容。