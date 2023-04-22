通膨情勢及升息循環增添市場不確定性，曾精準預言三次泡沫的華爾街傳奇投資人葛拉漢（Jeremy Grantham）示警，要投資人準備迎接後續的動盪，包括美國房價下跌、更多的銀行業問題，以及標普500指數可能跌約52%。

商業內幕報導，GMO聯合創辦人葛拉漢受訪時表示，美國房價相對家庭收入顯得非常昂貴，抵押貸款成本飆升削弱民眾買房能力。他認為，隨著民眾意識到房產價值比預期來的低，便會開始減少支出，進而使經濟成長承壓。

葛拉漢說，這不會在一夕之間爆發，籠罩房地產的陰影會持續很長一段時間，相較股市更加危險，「我認為不會崩盤，但預期房價將回落至更能夠負擔的水準。」

葛拉漢去年1月曾對股票、債券及房地產發出警訊，他將資產價格暴漲歸因於接近零水準的利率，如今聯準會為了打擊通膨，去年啟動激進升息將利率上調至5%左右，此舉造成貸款、信用卡及其他債務成本飆升。

葛拉漢還提到，標普500指數可能從現在約4100初的水準，下跌27%至52%的幅度，可能會在3000點左右觸底，但最糟的情況或許會回落至2000點。他坦言這聽來似乎很極端，但回顧歷史，標普在2009年觸及666點，如果這次跌到2000點，仍是當時的三倍。

對於矽谷銀行及 Signature Bank等銀行倒閉掀起的動盪，葛拉漢認同其確實衝擊金融市場，並牽動市場對信貸緊縮的擔心，因此他呼籲固定收益投資人需要特別小心，持續動盪的銀行業，可能威脅到債券那誘人的殖利率，「我們似乎真的有可能面臨一直滾定的金融壓力。」