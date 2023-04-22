蘇丹軍閥內戰持續，情勢仍十分緊張。蘇丹軍方週六（22日）聲明，美國、英國、法國、中國等4國外交人員與僑民，即將陸續搭乘軍機撤離蘇丹。社群平台近日陸續有人披露境內慘狀，百姓苦無外援悲憤不已。

"Nowhere is safe."



More than 400 civilians have died and hundreds more have been wounded in fighting across Sudan. The fighting is worsening a growing humanitarian crisis. pic.twitter.com/WJpvaegyRI — Human Rights Watch (@hrw) April 21, 2023

英國廣播公司報導，蘇丹實質元首、武裝部隊領袖柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）同意，「接下來若干小時之內」會設法保障這些國家執行撤僑行動，這4國的外交人員與僑民，會從首都喀土穆（Khartoum）搭乘軍方運輸機離境。

沙烏地阿拉伯也已宣布正在安排撤僑事宜，預計把沙籍公民與其他「兄弟之邦」的公民撤離蘇丹。蘇丹軍方也表示，沙烏地阿拉伯在當地的外交使團已撤離。

美國已準備撤離派駐於蘇丹的外館人員。

柏罕與準軍事組織「快速支援部隊」（Rapid Support Forces，RSF）首腦首腦達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo，又名赫梅蒂Hemedti），近日為爭奪統治權陷入敵對狀態，喀土穆自上週六（15日）起爆發巷戰。

過去1個星期雙方對戰持續，全國各地已有好幾百人因此喪命，引發外國僑民恐懼，多國紛紛派機赴蘇丹準備撤僑。美聯社報導，世界衛生組織（WHO）說，這場內亂至少造成413死、3551傷。由於陸續有傷者設法就醫，死亡人數恐怕還會大增。傷者少說也好幾千人，平民為多，醫院量能面臨沉重壓力。

蘇丹首都喀土穆的多哈國際醫院（Doha International Hospital）附近，21日戰火煙硝未退。（圖／美聯社）

喀土穆民宅滿是彈痕，怵目驚心。（圖／美聯社）

但由於安全疑慮，歐盟、英國、美國、日本等國此前未能落實撤僑行動，首都喀土穆巷戰不斷，國際機場因而關閉，英、美外國使館無法把僑民送回母國。RSF已同意，考量自週五（21日）穆斯林開齋節當天起休戰3天。然而週六的首都街道仍可聽聞零星槍聲，也有空襲。

曾任蘇丹外交部長、2021年入選英國《金融時報》最具影響力女性25人的馬蒂（Mariam Al-Mahdi）也在喀土穆避難，她說，根本沒有停火：「過去24小時停電，6天以來無水可用。」她說，醫護現在也成了攻擊標的，「街頭有年輕人的遺體正在腐爛」。

THEY KILLED MY FRIENDS



Heartbreaking stories are emerging from the devastating violence in Sudan. Here, a young boy describes how bombs have killed his friends, and pleads for the fighting to stop.#Khartoum #Sudan pic.twitter.com/860rYatWjT — African Stream (@african_stream) April 20, 2023

推特也出現蘇丹民眾對這場內戰的悲泣怒吼。有一名少年發現朋友家遭軍閥轟炸、友人全部喪生，他自拍現場描述慘狀時忍不住崩潰痛哭。

柏罕與達加洛兩方都在蘇丹2019年組成的政府握有層峰大權，這兩支軍事力量原應合併，但RSF拒絕，上週更動員部隊作戰，導致雙方全面開戰。除了首都，RSF起家地盤、蘇丹西部的達佛地區（Darfur）戰況也很激烈。聯合國警告，取道達佛逃往鄰國查德躲避戰火的蘇丹百姓上看2萬人，多數為婦孺。