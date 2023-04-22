三發地產啟動「一屋一樹 三發植樹」專案，2023年地球日前夕再次認養1公頃林地。（柯宗緯翻攝）

三發地產啟動「一屋一樹 三發植樹」專案，2023年地球日前夕再次認養1公頃林地。（柯宗緯翻攝）

三發地產啟動「一屋一樹 三發植樹」專案，2023年地球日前夕再次認養1公頃林地。（柯宗緯翻攝）

4月22日為世界地球日，三發地產啟動「一屋一樹 三發植樹」專案，2023年地球日前夕再次認養1公頃林地，植樹儀式活動現場也由台灣大學實驗林管理處祕書林麗貞代表，贈苗予三發地產同時進行揭牌儀式，共同見證本次認養捐贈活動。

三發地產董事長鍾鼎晟2022年與台灣零碳企業代表歐萊德親訪聯合國氣候變遷大會(COP27)，積極參與環境永續議題研討。鍾鼎晟表示，三發地產一直以來都相當重視企業永續，除社會關懷與愛護地球的行動外，也努力將各種永續概念融合在建築中，並在各種細節上盡可能地友善對待環境。

三發地產為環境永續不遺餘力，自2021年起攜手台大實驗林，為發燒地球種下百萬生機，積極以認養造林的實際減碳行動守護台灣、落實綠色永續，同時呼籲全民一同加入保護環境生態的行列。

三發地產集團至今已為近萬戶圓了成家的夢，因此啟動「一屋一樹 三發植樹」專案，以2021年為起點，首度認養1公頃林地，並於2023年地球日前再次認養1公頃林地，累計種下3000棵樹苗，預計此後每年可為地球減少11.22公噸碳排量。

三發地產集團表示，凡購入一戶三發地產集團新屋，就為民眾種下一棵樹，目標將復育超過萬顆台灣原生樹種，期待能透過拋磚引玉的力量，發揮企業社會綠色影響力，為地球盡一份心力。