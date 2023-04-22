台南台鋼獵鷹本季的例行賽最終戰，相隔一周22日再度與新北中信特攻交手，團隊末節攻下39分，但仍無力扭轉局勢，終場以102比114落敗，本季例行賽以19勝11敗作收，團隊全力以準備季後賽為目標。

此役獵鷹上半場遲遲找不到進攻節奏、出手選擇，團隊三分球出手14次僅中1球，命中率僅7％，還發生11次失誤，讓對手有機會轉換快攻取分，使得中場獵鷹落後10分，易籃後獵鷹防守狀況並沒有好轉，第三節分差一度被拉開超過20分，末節擺上較多替補球員，「大頭」韓杰諭、林梓峰都有把握上場機會，團隊得分反有起色，末節射進7顆外線，單節得分雖超過對手仍惜敗。

獵鷹本場發生20次失誤，罰球把握度低，過程中也發生進攻端當機問題，總教練劉孟竹點出2點須改進的問題，「這場是例行賽最後一場比賽，基本上還是以備戰季後賽為主，前面落後比較多亂流的時候，串連溝通上沒有這麼好，再來罰球命中率表現不理想，我們禁區優勢會產生更多站上罰球線機會，如何在罰球線上拿更多分數，都是我們在下周季後賽要改善的問題。」

季後賽首輪獵鷹與高雄全家海神的系列戰將在28日於台南主場舉行，G1、G2售票將在24日下午2點全面開放售票，超鷹速戰隊將延續團隊無懼精神，在此號召鷹援軍們以在地運動力量凝聚臺南，與獵鷹球員一起捍衛主場，季後賽目標就是「贏」啦！