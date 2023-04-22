統一獅22日繼續在府城交手樂天桃猿，今年轉披獅袍的林益全在4局下敲出單場第2支安打，繼張泰山、彭政閔後「1900安俱樂部」第3人，而他僅用1516場出賽、6310打席就達成生涯里程碑，比前2人都更快達陣。

林益全今天擔任一壘手、打第7棒，首打席敲出二壘飛球出局，但接下來連2打席都敲出二壘安打，也達成1900安里程碑，成為中職史上第3人。

此役是林益全第1516場出賽，出賽、打席數都超越張泰山，成為聯盟最速，5682打數完成1900安則是僅次彭政閔的5642打數。

中職達成1900安里程碑球員：

張泰山（2012年9月23日）：1636場出賽、6787打席、6139打數，達成紀錄年齡35年328天。

彭政閔（2018年5月31日）：1644場出賽、6799打席、5642打數，達成紀錄年齡39年298天。

林益全（2023年4月22日）：1516場出賽、6310打席、5682打數，達成紀錄年齡37歲5個月又11天。