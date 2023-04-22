國民黨台北市第7選區（信義、南松山）立委初選結果出爐，市議員徐巧芯以51.266％擊敗立委費鴻泰的48.73％。至於徐巧芯是怎麼贏的？資深媒體人謝國安表示，徐巧芯除了在民調前調整策略，更以空戰聲量主導議題，也證明，依靠過去選舉成功經驗就認為可以無限複製的時代，已經過去了。

謝國安今(22日)在臉書貼文表示，恭喜徐巧芯，奪下國民黨松信區立委初選，也讓費鴻泰六連霸立委夢碎。這是一場典型「空戰」對決「陸戰」的戲碼。根據《Sola大數據團隊》分析，徐巧芯網路聲量始終輾壓費鴻泰，也就是說，費鴻泰在這場初選的議題上，是被徐巧芯牽著走的。

謝國安接著指出，徐巧芯在民調前調整了她的策略，不再持續轟炸費鴻泰，並取得黨內青壯派力挺，減少外界與黨員對費鴻泰的同情。徐巧芯挾著高聲量，主導議題，讓費鴻泰左支右絀；黨員投票前的「遊覽車」疑雲，只不過是一碟小菜罷了。

謝國安點出，這場初選證明，依靠過去選舉成功經驗就認為可以無限複製的時代，已經過去了。空戰聲量主導議題，影響民眾與黨員投票行為，是現代選戰的王道。