高雄市農業局與日本最大零售集團永旺（AEON）九州株式會社一同舉辦高雄農產媒合會，立委趙天麟、高雄市議員江瑞鴻和李雅慧等人共同出席見證。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

高雄市政府農業局於今年3月率全台最大規模農漁民團體，前往亞洲食品盛會「2023東京國際食品展」參展，後續訂單已逾2億元，為讓農產品輸日管道暢通，農業局今日趁勝追擊，與日本最大零售集團永旺（AEON）九州株式會社一同舉辦高雄農產媒合會，除原先已上架永旺相關超市的香蕉、鳳梨等，強力推介高雄鳳梨、玉荷包、香蕉、蜜棗及其加工品，期待雙方能透過長期合作，拓展高雄農產日本外銷商機。

日本永旺集團為全球第10大、亞州第4大的超市集團，於中國大陸、香港、台灣、馬來西亞、越南、柬埔寨等地皆有據點，其中九州株式會社旗下有60間以上大型購物商城、150間以上綜合超市，農業局邀集轄內具有外銷日本的農民團體一同推介高雄首選的農產及加工品，可望讓日本消費者在商城或超市都能買到來自高雄的優質農產。

永旺九州株式會社營業企劃部江口弘明部長表示，這次拜訪高雄不僅代表永旺集團，也同時代表高雄姊妹市日本熊本縣致意，熊本縣知事轉達對高雄的問候，期待能將高雄最優質的農產品銷往日本。

參與媒合會的大樹農會總幹事歐幸娟表示，大樹所產的鳳梨及玉荷包荔枝皆為日方近年極為喜愛品項，期待能與日本當最大的零售通路集團發展長期合作關係，供日本通路商更優質的選擇。

農業局局長張清榮表示，日本為高市重點外銷市場，近年來高雄鳳梨、荔枝、香蕉等皆有穩定成長，其中鳳梨已簽訂供果園5000噸，整體銷量將比去年成長2成，預計5月高雄鳳梨也將日本供八王子市國中營養午餐水果使用，透過這次媒合會持續維持台日友好及經濟交流，將高雄的農產行銷出去。