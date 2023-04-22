Some of our Angels as Star Wars characters 💫 #GoHalos pic.twitter.com/bnX86iMKKA — swilly ⚾️☻🏈 (@swillysports) April 22, 2023

結束東岸之旅的天使回到主場進行3連戰，今（22）日球團和美國經典科幻電影《星際大戰》合作，舉辦了「星際大戰之夜」，不過大谷翔平一張在現場大螢幕的照片，卻引發了球迷吐槽。

投手丘上的大谷翔平依舊威風凜凜，本季各項打擊數據排在末段班的皇家根本無所適從，只能任由大谷翔平宰割，皇家全場只擊出3支零星安打，遭到天使2比0完封，大谷翔平以7局無失分11K奪本季第3勝，打擊方面4打數繳出1支安打，打擊率小降至2成68。

天使球團因配合主題日，現場大螢幕將天使每位打者的大頭照與《星際大戰》角色結合，不過臉和身形似乎沒有抓準比例，中分髮型也並不適合大谷翔平，推特上許多球迷無奈喊出：「這到底是誰？」後來有網友指出大谷翔平扮演的是劇中高人氣角色韓索羅（Han Solo）。

「神鱒」楚奧特（Mike Trout）此戰輪休，他的分身瑞福洛（Hunter Renfroe）扮演路克·天行者（Luke Skywalker），安森尼阮棟（Anthony Rendon）是「快嘴」韋克斯利（Temmin Wexley），現場主播也共襄盛舉，扮起大反派絕地武士，由於主題日的關係，加上超高人氣的大谷翔平登板先發，天使主場湧進了44741名觀眾。