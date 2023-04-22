「2023年高雄連鎖加盟展」即日起至4月24日在高雄展覽館登場，今年超過70家企業、200格連鎖加盟品牌攤位進駐，規模堪稱歷年之最，預估吸引10萬人次到場。（柯宗緯翻攝）

「2023年高雄連鎖加盟展」即日起至4月24日在高雄展覽館登場，今年超過70家企業、200格連鎖加盟品牌攤位進駐，規模堪稱歷年之最，預估吸引10萬人次到場。（柯宗緯翻攝）

「2023年高雄連鎖加盟展」即日起至4月24日在高雄展覽館登場，今年超過70家企業、200格連鎖加盟品牌攤位進駐，規模堪稱歷年之最，預估吸引10萬人次到場，預料帶動8億加盟商機，業者祭出超殺優惠，助民眾創業，像是0元加盟金、微型創業，或是強化數位科技工具，解決人力困境。

主辦單位台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強表示，年輕人是國家的未來，在高雄加盟展中，就是要提供給年輕人最新、最優質、最安全的創業環境，幫助他們實現創業夢想，也致力於品牌國際化，提供相關支援，將高雄在地廠商推向國際市場。

高雄市經發局副局長高鎮遠指出，高雄餐飲業疫情前的銷售額，總計有600億商機，去年疫情後達到666億，顯著蓬勃發展，包含高雄市青年局、經發局，都將與連鎖加盟促進協會合作，推動更多青年創業補助、低利貸款，打造高雄成為創業友善城市。

搶攻夏季清涼商機，除了冰品、清涼飲品、健康餐等加盟選項，當然還有廣受創業民眾喜愛，最穩定的早午餐店加盟體系，其他餐飲類別涵蓋火鍋滷味、異國料理、美食小吃，非餐飲類則主打被動收入，如共享淨水站、自助洗衣、各式智慧無人機台等。

參展品牌也紛紛祭出超殺優惠，助創業民眾一臂之力，像是連鎖滷味品牌「三顧茅廬」，就提供了0加盟金、0權利金、0續約金的加盟方案，自備38.8萬，再額外提供100萬的零息分期，並加碼9個月的租金補貼。

面臨缺工問題，早午餐品牌「晨間廚房」則全面採用自助點餐結帳機、推出APP手機訂餐系統，強化數位科技工具導入店鋪營運的使用，解決加盟主在營業端所面臨人力的困境。

根據主辦單位統計，第一天就吸引突破2萬5000人次來到場參觀。年齡層以落在20-40歲左右的青壯族群居多，28歲上班族黃先生表示，自己目標是在50萬以內的成本創業。另位39的李先生則是在疫後失業，於求職市場碰壁，決心自己開創事業。因此低門檻、小資本的攤商類型，或微型創業模組，是不少人的探尋首選。

連鎖加盟促進協會資深顧問余政隆分享，投入創業一定要做功課、查新聞，慎選合適的加盟總部，千萬不要借錢創業，因為沒有百分百的成功，要先想失敗怎麼辦。創業不會一夕暴富，成功老闆的經營心法，是建立正確心態穩紮穩打，在穩定收入之上，付出更多的勞力精神維繫事業。