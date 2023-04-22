台中一名在八大行業工作的女子疑因2萬元債務，在KTV包廂內慘遭毆打，甚至還被用滾燙的熱湯澆臉，事件曝光後，有網友好奇「是不是台灣的教育走錯了哪一步？」對此，一名自稱有近10年教學經驗的國小老師分享在校園實際觀察的情況，家長、小孩、教育政策都有問題，大嘆：「現在老師根本就是自保就好，不要隨便惹事」。

原PO在PTT八卦板發文，自稱在國小教育現場工作近10年，經過這些年來的教學經驗，他認為未來類似潑熱湯的事件恐怕會更頻繁發生，更進一步列出3個面向的問題分析。

原PO表示，第一個問題就是家長，除了過去常引起網路討論的恐龍家長愛到學校找碴，現在還默默出現了「失能家長」，只會陪孩子玩，但對孩子的學習、偏差行為一概不理，認為孩子只要開心就好，「89傾向的小孩開始在學校越來越多」。

第二個問題則是孩子本身，原PO觀察，孩子只要升上國小五年級後，就會逐漸察覺學校、校規根本拿他們沒轍，因此校園霸凌、嗆老師等脫序行為早就屢見不鮮，「再搭上那些失能家長，根本是超猛搭配」。

原PO認為，最後是教育政策的問題，他覺得現在教學現場能使用的手段越來越少，例如孩子沒有完成作業，老師也不能要求利用下課時間補寫，由於容易被檢舉，多數老師都不想惹事、只求自保。

雖然上述的三大問題僅是原PO的個人體悟，但他認為，若這樣的情況無法改善，孩子的教育恐怕會每況愈下，當前政府最該重視的就是「家長的教育」，因為不是每人都能勝任稱職的父母，許多人都希望能和孩子一起玩、當朋友，等到某天孩子走上歧路，仍不自覺是自己一手造成，反而還會質問老師：「現在什麼狀況？」

貼文曝光後，網友紛紛留言，「真的！越來越誇張」、「應授予教師管教的權力，並定期淘汰不適任教師」、「現在學生很聰明啦 都知道學校根本拿他們沒辦法，然後父母整天充滿愛，事情大條才管不動」、「家庭教育遠大於其他」。