蔡小虎相隔4個月今首度在台公開露面。（萬星傳播提供）

蔡小虎去年底因腸沾黏住院治療，之後陸續傳出重感冒失聲、甚至烏龍死訊，讓他相當無奈並在社群發文澄清。他22日為「黃金歲月」演唱會獻唱前受訪，也是他相隔4個月首次在台公開露面，氣色當好；蔡小虎今神輕氣爽地說：「其實我身體一直都還可以、還不錯啊，只是過年重感冒、咳得很厲害。」

他出院後康復得不錯，隨即飛往新加坡唱了3場演出，因當時在冷氣房裡穿太少才感冒，「一星期就好了（痊癒），大陸媒體（報導死訊）太誇張了，其實我一直很健康。」他推測可能是治療腸沾黏時，打太多抗生素影響抵抗力才感冒，「目前都沒問題，只是偶爾有點過敏」。好友龍千玉也很擔心他病情，不斷打氣要他好好照顧自己。

他生病期間影響1、2場演出，接下來將持續籌備新專輯及演唱會，坦言前年出道30周年本打算辦個唱，由於當時疫情嚴重而作罷，「延到今年已經32（周）年了，本來是很想今年底辦演唱會，但場地跟時間一直沒辦法配合」，追問是否想攻蛋？蔡小虎直言：「我是很想啦。」且為了符合成本效益，「要做就辦2場」，目前先保養好身體、運動鍛練，提前準備隨時都可以上場。