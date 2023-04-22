國民黨北市第七選區（信義、南松山）立委初選22日落幕，最終由議員徐巧芯擊敗挑戰6連霸的現任立委費鴻泰。而在初選結果出爐後，北市黨部主委黃呂錦茹也出面接受媒體訪問，她表示徐巧芯與費鴻泰兩人實力相當，誰輸誰贏都不意外；至於選後整合問題，黃呂錦茹則表示，國民黨方面很有自信能夠整合起來。

黃呂錦茹受訪時表示，對於初選結果不會感到太意外，原因在於她認為兩人實力相當，選舉制度也相當公平。至於針對初選過程中，費鴻泰與徐巧芯兩人幾乎殺到見骨，「費芯大戰」頻頻隔空交火，是否會擔心後續較難整合？對此黃呂錦茹則不太擔心，並表示有自信能夠將兩人整合起來。

黃呂錦茹透露，原本屬意徐巧芯到士林大同區參選可能會更好，會是一個很不一樣的嘗試，但現階段大局底定，就是徐巧芯要在信義南松山代表國民黨選戰。黃呂錦茹說，徐巧芯可以帶動一個旋風、一種浪潮，是一種很不一樣的嘗試，與過去國民黨用很穩健的方式打仗很不一樣。

至於針對北市立委選戰，黃呂錦茹相當樂觀，仍維持之前「坐7搶8」的態度。但黃呂仍強調對於選戰大意不得，其中中正萬華區迎來「三腳督」的挑戰，「我們從台北市長開始就常常面對這樣的挑戰，相信已經可以慢慢適應。」黃呂錦茹說，國民黨知道基本盤在哪，候選人的優勢在什麼地方，對國民黨來說就是勇於承擔、挑戰。