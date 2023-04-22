國民黨台北市松山、信義區立委初選「芯費大戰」今( 22 )日落幕，由台北市議員徐巧芯在民調、黨員投票雙雙擊敗現任立委費鴻泰，正式對上民進黨提名的同區議員許淑華。而先前徐巧芯就放話手上有殺傷力很大的「許淑華相簿」，今也全部公開。

徐巧芯今日在初選結果公布後，立即舉辦「拆穿薪水小偷許淑華的假面具」記者會。徐巧芯表示，許淑華每次提到「許淑華相簿」，都回嗆「不要偷拍、把我拍的漂亮一點」，最諷刺的就是，裡面每一張照片都沒有許淑華。

徐巧芯表示，許淑華曾在 2021 年 12 月 3 日，在臉書發文向網友承諾「我會認真上班」，但實際上，許淑華連續三年來，幾乎都沒有出席過台北市議會的大會，也不是請假缺席，而是來簽到領取車馬費、領咖啡之後就落跑。許淑華所謂的「我會認真上班」，全都是一場騙局。

徐巧芯公布，從 2020 年 10 月開始，到2021、2022年連續 3 個會期，以及2023年至今共 3 次的台北市議會大會紀錄，一直所說的相簿的內容，就是她每一次出席都拍照、錄影，證明她有到場，但「許淑華的位置都是空位」。

徐巧芯也直接唸出許淑華的出席紀錄，2020年10月27日大會缺席、10月28日市長專案報告完全沒來、11月3日大會缺席、11月10日大會出席、12月15日大會缺席，甚至 12 月 22 日，表決敬老金的覆議案，許淑華 2 點 40 分抵達、2點49分離開，就是來投完票、做民進黨的投票部隊之後，就立刻落跑。

徐巧芯指出，在12月 29、30 日兩次的預算審查，許淑華也完全沒來，「所以一個連台北市議會預算審查都直接缺席的議員，好意思讓做立法委員嗎？」

徐巧芯續指，還有2021年 1 月 4 日預算審查許淑華沒來，1月 6 日來一下就離開，1月11、12日兩次預算審查都沒來，1月 14 日來拿咖啡就離開，1月18日政黨協商不確定，1月 26 日沒看到人。

徐巧芯指出，包括2022年也都是一樣，大會全都沒有來，一直記錄到 2023 年，許淑華只有在 4 月 13 日出席一次，4月 12 日開議缺席、4月19日大會缺席。

徐巧芯強調，記者會上公開的每一張照片都是她親自拍攝，還有影片紀錄，代表她有出席，而許淑華不在。她也指出，許淑華都有簽到領錢，根本是在浪費人民的納稅錢。

而會選擇在民進黨正式提名人選才公開相簿，徐巧芯表示，就是要讓民進黨知道「你們真的選錯人了」，反而是許淑華的對手議員洪健益，幾乎每次都有出席。

徐巧芯表示，幾乎每一個禮拜三，許淑華都在民進黨開他們自己的中常會，而對許淑華來說，他們民進黨的會議，比人民的納稅錢、比人民的預算審查還要重要太多。

「抱歉了許淑華，你說要把你拍漂亮一點，但我根本拍不到你的人，因為你從頭到尾都沒有出現在議會裡面」，徐巧芯說，當一個市議員說會認真上班，卻在無數次的大會全部缺席，領了人民的納稅錢就直接離開，當薪水小偷的時候，這樣的議員說要進入國會，「你能相信她會把關嗎？就算許淑華當上立委，也只會是新潮流的魁儡、民進黨的投票部隊而已」。

「三年來，許淑華說的『我會認真上班』，從頭到尾都是一場騙局」，徐巧芯直言，從2020、2021、2022到現在2023，幾乎每一次台北市議會開議的大會，她前面的位置永遠是空白的，許淑華幾乎從未出席過，每一張照片她都有錄影，能清楚看到日期、時間，一共有 35 個檔案，許淑華全部都缺席，民進黨的新潮流就是這樣對待台北市民，預算審查不到、大會開會不到，現在要提名這樣無與倫比的人進到國會，為大家發聲，沒有任何人會相信。