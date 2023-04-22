今（22）晚間臉書社團「外送員的奇聞怪事」有外送員貼文，新竹縣一個社區貼出公告，自5/1日起，Uber&Foodpandan送餐至社區可免下車登記，要外送員到社區登記行照，並年繳150元管理費，引起外送員譁然，紛紛表示：「撈錢撈到外送員身上來了」、「那以後這社區 我都不送了 一律拒單」。

貼文一出引發外送員討論，「無本生意真好賺，一個人150，全新竹應該有4-5千個外送員，一年躺賺60萬」、「他們社區是不是很窮呀，好可憐喔比乞丐還可憐」、「大開眼界，我以為是中國社區咧」、「管理中心沒有賺錢的頭腦應該收1500才對」、「這樣是算社區的收入，要繳稅給政府機關！沒繳稅的話，嘿嘿嘿嘿」、「奇葩社區ㄌ」、「繳十次可不可以免費住幾天」、「被拒送不要問為什麼」、「平台吸血連社區也要吸外送員血」、「我只想問，那社區裡面是住了，幾十萬人嗎？？」、「以後送餐可能要繳保護費 過路費」。

但也有外送員想可以抵制的方法，「笑死人，自己出來門口拿呀，管理什麼？訂餐率高然後？本來就不該收錢的」、「150可以，要開發票」、「拒送完美」、「他們住戶自己去外面吃了吧」、「那好啊，我送到社區門口，打電話給客人說，你們保全不讓進，麻煩你出來取餐吧」。