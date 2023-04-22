西班牙女星麗特派翠希亞(Patricia Rite)曾參加戀愛實境秀《Mujeres y Hombres y Viceversa》，靠著亮眼外型以及開朗笑容，IG跟抖音合計超過34萬粉絲，4年前醫師診斷出她的痣演變成皮膚癌，這些日子，她也積極配合治療，IG最後一篇貼文還寫下：「病情好轉了」，未料近日突傳噩耗，享年僅30歲，令人看得相當感傷。

綜合外媒報導，麗特2019年到醫院去除胎記，沒想到醫師檢查完皮膚的痣後，診斷出了皮膚癌，之後她積極配合治療，也常分享抗癌點滴，除了3月曬出一張發燒到眼睛浮腫的憔悴近況照之外，4月下旬還透露住院後，經常嘔吐且渾身都在痛，崩潰直呼：「我完全離不開廁所，這種感覺太可怕了」，好在後來稍微恢復力氣，還可以開始進食，因而在文末自我打氣：「感覺好轉了，讓我們一點一點的加油。」

然而，過沒幾天，麗特的爸媽便在抖音發出黑底白字的影片宣布噩耗，「派翠希亞離開了我們」，並希望大眾尊重遺屬尊重，並謝謝大家一直以來的支持，消息曝光後，粉絲湧入哀悼，紛紛留言：「安息吧！願妳在天堂能得到幸福」、「我真的很遺憾，想給她的家人、朋友、小狗一個大大的擁抱」、「我從妳得癌症的故事，獲得許多能量，也曾想過有這麼一天到來，卻沒想到來得這麼快」、「對麗特派翠希亞的遺屬們致上最誠摯的哀悼。」