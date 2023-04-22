違規停車若不幸造成其他用路人為閃避而導致車禍傷亡，還須負起刑事責任，得不償失。(于家麒攝)

金湖市區已規劃多處公有停車場，警方呼籲民眾確實遵守交通規則，以免荷包大失血。(圖／金湖分局提供)

衛福部金門醫院院區周邊違規停車亂象日益猖獗，不僅車輛通行困難極易塞車，更造成行人通行不便，為改善違停問題，縣警局金湖分局將針對轄內違停熱點加強執法取締，藉以導正違停狀況，呼籲民眾確實遵守交通規則，以免荷包大失血。

根據警方統計，金湖地區自今(2023)年1月1日起至4月15日止，違規停車舉發案共計404件，其中以金湖鎮復興路金門醫院院區內違規停車件數最多，高達234件；另金湖車站路段及湖前路口科技執法舉發違停件數居次，共有60件；此外包括新市里市區道路(復興、中正、自強路等)、市港三路及尚義機場第三停車場等地區，違規停車案件亦較頻繁。

不過也有很多民眾反應，金門醫院旁的停車場停車位明顯不足，平日看診人數多，每每「客滿」無處停放；而且會去醫院的民眾多數為病人求診或陪病親友，車輛停放至較遠處之停車場極不方便，也希望相關單位檢視醫院院區停車量能，設法增設停車位便民使用。

警方仍提醒駕駛人，停車應選擇合法停車處所，並依法令停放，切勿貪圖一時便利違規停車，屆時因違規遭罰事小，若不幸造成其他用路人為閃避違規而導致車禍傷亡，還須負起刑事責任，因小失大、得不償失。

金湖分局表示，車輛違規停車行為會占用道路空間，造成道路容積受限，妨礙正常車流運行與行人視線，尤其對機車騎士或後方車輛行經時，必須繞道偏向內側車道以避免碰撞，進而增加交通事故風，為避免民眾不慎違規被罰款，呼籲用路人務必遵守交通安全規則、勿超速、闖紅燈或不依標誌、標線指示行駛，請民眾遵守法令，維護自己、他人行車安全。