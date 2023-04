唱「生日快樂歌」是慶賀生日最歡樂又立竿見影的方法,但今年清華歡慶建校67週年,我們運用「光棒 (air printer)」,在校園空中打印出〝How Tsing Hua Can You Be ?〞的「清華精神」或是「清華印象」為慶賀校慶點亮色彩。

同學的創意逗趣也表露心繫清華。(清華大學提供)

本學期許素朱教授的通識「藝術經典-科技藝術賞析」課程,邀請劉士達老師共同設計指導一個科技藝術實作單元-「光棒計畫」,主要是指導同學完成「光棒(air printer)製作」,包含arduino晶片、電子材料、藍芽模組、記憶模組等主控制處理,以及圓形壓克力管、Led燈光條、電池組裝與軟體安裝;每組同學以〝How Tsing Hua Can You Be ?〞為主題,自己定義什麼是「清華精神」或他們認為的「清華印象」,設計出一句口號或圖像,運用光棒在校園打印出來。

「光棒」是一根200點的LED燈棒,一組三位同學,一位同學用手機藍芽控制口號的傳輸至光棒,一位拿著光棒走,一位同學用事先安裝好的「長時間曝光PP」把光棒在空中打印出的口號記錄下來。

簡禎富副校長詢問air printer的原理。(清華大學提供)

學生全力學習組裝光棒。(清華大學提供)

學生以3人1組共14組,加上清華畢業50值年學長姐們的熱情參與,以及簡禎富副校長、通識中心翁曉玲主任共襄盛舉,翁主任勉勵同學發揮創意多元學習,跨域投資自己就是加分,她也拿著光棒一起來演繹〝How Tsing Hua Can You Be?〞詮釋清華精神、清華文化或清華印象是什麼?月下微風鴿子廣場將會出現許多獨特驚奇的禮讚以及年輕人對清華的態度與創意。

其中,簡禎富副校長認為「行勝於言」是清華重要精神,通識教育中心翁主任認為「海納百川」是清華重要特色,50值年校友則認為「清華校呼 永續傳承」很重要需好好保存,40值年校友也是藝術學院院長則認為「瘋子的樂園」是清華難得的特色。而同學們認為能展現清華精神有「梅花生生不息,建設百年風華」、「打造未來,清華工地」等,代表他們心目中的清華生活印象則有「清清紫荊 UωU我心」及「停電不息需自強」等。

另外,還有乍看下搞不清楚是什麼的「M/3E03FM4G83」,是同學用中文輸入打出的清華另類精神的「勇敢去傻」;除此,還有同學創意的打印出清華園的經緯座標。

國立清華大學在臺已有67年歷史,我們回顧著「清華精神」與「清華文化」是什麼?不同時代的清華人有著不同的定義與詮釋,但都反應著大家對清華的愛。今天同學們用科技藝術的「光棒」跨域創意,來展現〝How Tsing Hua Can You Be ?〞,一起來為校慶歡賀,用「光」寫下歷史印記。