桃園市龍岡米干節睽違5年回歸金三角商圈辦理，今日熱鬧開幕，桃園市長張善政（右三）到場體驗泰緬傳統的灑水祈福儀式，邀民眾來龍岡體驗異域文化與美食。（蔡明亘攝）

長街宴是雲南哈尼族節慶辦桌習俗，今日於桃園龍岡重現，席開66桌，讓民眾體驗道地美食。（蔡明亘攝）

桃園市龍岡米干節22日熱鬧開幕，活動將延續至5月1日止，桃園市長張善政（左三）到場體驗雲南哈尼族習俗「長街宴」美食，開心享受道地美味。（蔡明亘攝）

長街宴是雲南哈尼族節慶辦桌習俗，今日於桃園龍岡重現，席開66桌，超過400人報名體驗道地佳餚。（蔡明亘攝）

長街宴是雲南哈尼族節慶辦桌習俗，今日於桃園龍岡重現，席開66桌，超過400人報名體驗道地佳餚。（蔡明亘攝）

桃園市2023龍岡米干節睽違5年回歸魅力金三角商圈辦理，今日盛大開幕，踩街遊行灑水祈福。（蔡明亘攝）

桃園市2023龍岡米干節睽違5年回歸魅力金三角商圈辦理，今日盛大開幕，踩街遊行灑水祈福。（蔡明亘攝）

桃園市長張善政表示，龍岡米干節呈現台灣少有的異域文化，活動將延續至5月1日，邀民眾一同來享受異域風情與美食。（蔡明亘攝）

桃園市2023龍岡米干節睽違5年回歸魅力金三角商圈辦理，今日盛大開幕，踩街遊行灑水祈福後，重現雲南習俗「長街宴」席開66桌，讓民眾品嚐道地美食，開幕日現場湧入超過1.5萬人。桃園市長張善政表示，龍岡米干節不僅呈現台灣少有的異域文化，也帶動周邊商家生意，周邊店家幾乎爆滿，活動將延續至5月1日，邀民眾一同來享受異域風情與美食。

龍岡米干節今由泰緬潑水祈福傳統揭開序幕，三寶寺高僧帶領民眾浴佛合十祝禱，今年因水情不佳，將潑水改灑水洗淨方式沿路為民眾祈福。張善政說，相信有被灑到水的人，今年都會福氣滿滿，活動鄰近景點眾多，包括馬祖新村、國旗屋、龍岡清真寺和忠貞市場等，可體驗當年孤軍從雲南或泰緬北部撤退來台，最後落腳龍岡的歷史。

張善政也體驗雲南哈尼族辦桌習俗「長街宴」，一排桌約30公尺，共規畫4排，超過400人報名品嚐，張善政說，當地節慶時，居民會一起端出傳統佳餚招待親友，從村頭綿延至巷尾又稱長龍宴，今年在龍岡重現，呈現與當地一樣好客的熱情，款待參與民眾。

長街宴的菜色豐富，依忠貞市場當日新鮮食材調整菜品，包括芭蕉葉包燒肉、雲南炒臘肉及傣味酸木瓜雞等，展現「食當季，食在地」特色，也讓民眾感受米干節特色美食，來不及報名的人，也可在活動現場享用多樣化的美食攤位。

觀旅局長周柏吟指出，龍岡米干節為期2周，規畫2大區域，首週以潑水節拉開序幕，水區位於雲南文化公園，以浴佛潑水文化為主，第2週以火把節接力登場，火區位於忠貞新村文化園區，以火文化為主，連2週活動帶領遊客體驗不同美食饗宴與異域文化。

周柏吟提到，今年擴大周邊街道裝置，以不同特色裝置呈現商圈特有氛圍，除多個街區懸掛繽紛彩色燈籠，在金三角文化區還有代表雲南的目腦縱歌裝置藝術及傳統祭火台。今年增設清真文化區，在穆斯林飲食區內特別設計簸箕牆，提供清真料理美食，另一邊的雲南文化公園入口也設有彩繪裝置、浴佛台及釋迦摩尼祈福區，還有忠貞美味共食區，欲品嚐滇緬等多種風味的饕客絕不能錯過。

周柏吟也說，龍岡周邊停車格有限，活動期間實施交管，提供約700格汽車位，另加開免費接駁車，感謝遊客配合，使開幕日假日塞車情形不復見，他也鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具，可在中壢火車站搭桃園客運「112南」在忠貞站下車，另為鼓勵民眾搭公車和接駁車，今年更推出搭公車抽萬元餐券好禮。