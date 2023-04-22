國民黨台北市議員徐巧芯在通過黨內立委初選提名後，隨即於台北市議會召開記者會，公布手機中的「許淑華相簿」，直指許議會開會不出席，根本是「薪水小偷」。對此許淑華隨即反擊表示「芯水小偷」早就是徐巧芯的專屬頭銜，「她如果想知道議員能不能去開政黨中常會，應該請她去問每個星期三下午，去開國民黨中常會的徐弘庭議員。」

許淑華表示，徐巧芯過去自稱國民黨「惡女」，以「不服就幹」為理念，初選期間不但對費鴻泰委員上演街頭拉扯劇、替費委員規劃人生，更以「公布許淑華相簿」為題材炒作新聞，「我想徐巧芯的種種努力，並未辜負她給自己的稱號與理念。」

許淑華直言，即使政黨與理念不同，她仍要公道地為於初選中落敗立委費鴻泰說話，表示其任內為松信爭取大小建設，在最繁華的信義計劃區旁，仍能保存台灣第一個眷村-四四南村，費鴻泰委員功不可沒。「很遺憾費委員遭遇對手瘋狂地造假抹黑，在地方誠懇經營的人，被瘋狂潑糞、被人格毀滅，甚至連國民黨籍的里長都無法倖免，即便是長期支持國民黨的人也都會感到不捨。」

「妳在當狗仔偷拍的時候，我在選民服務，法律諮詢；妳在質疑警員900罰單的時候，我在準備議會的質詢資料；妳在四處上節目賺通告費的時侯，我在松信會勘爭取建設；妳現在在開烏龍爆料記者會的時候，我仍在與助理討論接下來的會勘與選民服務。」許淑華直言，誰才是薪水小偷，民眾看得很清楚，她代替民眾原封不動送還。

「初選只是過程，大選才是對候選人更嚴格的檢驗，我相信我過去十幾年的認真問政、建設成果，與累積下來七萬件選民服務，會是我爭取選民認同的扎實基礎！」許淑華說，接下來將是一場認真問政與服務的民代與薪水小偷的對決，將是一場民意代表與狗仔隊的對決，將是一場善與惡的對決，「許淑華，將再次為您而戰！」