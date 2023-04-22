新竹縣主辦112年全中運，22日在新竹縣立體育館舉行盛大的開幕典禮，開幕表演集結多元文化，呈現「一覽大霸尖山，小天下」、「一品東方美人，亙古今」、「一曲四月望雨，動人心」及「一展科技大才，創世紀」4大亮點，視覺饗宴令人動容，300秒煙火秀點亮體育場夜空，為全中運賽事揭開序幕！

縣長楊文科陪同行政院長陳建仁、教育部長潘文忠、體育署長鄭世忠、花蓮縣長徐榛蔚等人，感受新竹縣共榮、共好、共生的多元族群包容力與生命力，攜手見證新竹縣歷史性的一立刻，宣告112年全中運正式開幕。

楊文科說，全中運賽事到27日一連6天，歡迎全國民眾來到新竹縣為選手加油，新竹縣睽違半世紀舉辦大型賽事，以辦喜事的心情舉辦，投入所有人力、心力及最好資源，希望所有選手發揮努力成果，爭取更好成績。

陳建仁感謝楊縣長團隊統籌策劃，中央也會積極讓運動環境更優質，未來還有很多國際賽事，祝福所有選手跳的更高更遠，爭取佳績、邁向巔峰，代表總統宣布全中運正式開始。

開幕表演氣勢磅礡，彰顯新竹縣智慧科技文化城施政榮景，在張逸軍導演領軍下，動員在地學子與專業表演團隊展現聲光交織的當代藝術大戲，充滿科技藝術結合在地文化歷史的經典大秀，令人耳目一新。

精彩表演後各縣市運動員進場，最後由新竹縣金牌選手徐立紘及林沛萱擔任聖火手引燃聖火，齊唱大會主題曲，同時場外施放300秒煙火秀，正式為全中運賽事揭開序幕。