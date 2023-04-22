南韓總統尹錫悅日前受訪表示堅決反對以武力改變台海現狀。美國國務院首席副發言人巴特爾今天呼應尹錫悅說法，稱美國將持續與南韓等盟邦合作，維持台灣海峽和平與穩定。

韓聯社報導，巴特爾（Vedant Patel）在每日新聞簡報會上表示，「我方呼籲北京當局停止在軍事、外交與經濟方面對台灣施壓，並與台灣展開對話」。

他表示，「美國將持續支持以和平方式解決台海議題，這符合台灣人民的意願與利益。並且當然，我們將就此與我們的重要盟友和夥伴協調，當中也當然包括大韓民國」。

尹錫悅18日接受路透社專訪表示，台灣議題不只是中國與台灣之間的問題，就跟北韓一樣是全球性的議題，南韓和國際社會都堅決反對以武力改變現狀。

這番說法引來中國外交部批評「台灣問題不容他人置喙」、「根本不具可比性」。南韓外交部隨後發布聲明，直指中方這番發言是「令人不得不懷疑中國國格的嚴重外交失禮」。

巴特爾重申，美國將與印度太平洋地區的盟友和夥伴合作，以「促進我們認為共有的繁榮和安全價值觀，包括維護台灣海峽的和平與穩定」。