韓國女團After School成員Nana（林珍兒）以完美五官與模特兒級高䠷身材，昔日曾連兩年拿下美國電影評論網站「TC Candler」全球百大最美臉孔冠軍。近年Nana把工作重心轉往戲劇，31歲的近況照卻引發網友騷動，臉蛋貌似有變化認不出來了。

曾是世界最美女星的Nana在女團After School名存實亡後，轉型成女演員累積不少影視作品，而她的造型也都隨著角色改變，3月時Nana把女人味長瀏海換成眉上短瀏海，變得像是可愛小女人；但這幾日31歲的Nana曬出近況照，臉蛋被揪出與之前不太一樣，乍看認不出來是她。

31歲Nana被發現臉蛋變得讓人認不出來了。（圖／摘自NANA林珍兒IG）

網友注意到Nana近期疑似換了化妝風格，從性感嫵媚變得自然知性，多張率性居家的照片都能看出她變了；特別是19日Nana看展時與平日穿搭差不多，但正面照讓網友很震驚，「這是娜娜？看很久都不像」、「臉變了欸，整容了嗎？」，也有粉絲出面替Nana發聲，「只是變胖有點肉罷了」。

Nana在2014、2015年接連獲得美國電影評論網站「TC Candler」的世界百大美人排名第一名，也是亞洲唯一蟬聯過此殊榮的女星；而Nana在2022、2023年都成為Netflix原創影集的女主角，可見演技已逐漸受肯定。