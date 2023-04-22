17歲少年（20）日朝土城巨新當鋪掃射51槍，但事發當鋪更被爆出早在11天前就已被人朝門口連開2槍，而19日也發生追車槍案連開13槍，槍手也是另名17歲少年，2案疑都與天道盟華山會和竹聯幫弘仁會毒品糾紛有關；警方查出當鋪老闆為天道盟華山會份子。但清查後卻發現，當初出資開設當鋪的其中一名股東胞兄竟然是新北警官，但該位股東目前人在國外，其胞兄也主動向長官自清表示兄弟倆毫無往來，自願接受調查。

事發當鋪被早在10天前就已被人朝門口連開2槍，拍攝者還嗆「公司只能教出你們這些垃圾」，警方當時就將處列為巡邏要點，沒想到仍再發生槍案。（翻攝自記者爆料網）

事發的土城區「巨新當鋪」據了解並非第一次遭開槍，網路流傳一段畫面，早在10天前就曾有一名年輕男子持槍朝門口連轟2槍後搭車離開，車內拍攝的友人喊說「你們板橋華山就是垃圾，敗壞公司名氣，來弄我們公司拿CO2，還不敢承認，你們公司只能教出你們這些垃圾」；土城分局事後將該處列為幫派堂口，派員加強巡邏站崗，沒想到警方（20）日約8點離開，9點就發生51槍掃射事件。

17歲劉姓少年昨（20）上午9時許持改造衝鋒槍，朝土城區某當鋪門口掃射51槍後帶槍投案，全案疑與天道盟華山幫和竹聯幫弘仁會的毒品糾紛有關，因19日也發生跨雙北市的追車槍擊案連開13槍，此糾紛涉及上億元利益，弘仁會為討一口氣，連2天指使未成年少年槍擊華山會幫眾和相關事業，因為當鋪就是華山會分會長開的，他的胞兄也是新北的一名警官。

警方調查，劉姓少年搭乘計程車到當舖，下車後不顧一旁有行人、車輛，瘋狂掃射當舖門口，計程車司機被嚇壞，但怕傷及無辜，只能原地等候，劉掃射2輪後上車，先聯絡律師，再告知司機開往投案。

對此新北市政府警察局回應：有關媒體報導土城遭開槍當鋪老闆之兄長任職於本局一事，經過本局督察室初步了解，該員為中階幹部，工作表現正常，未曾有任何風紀顧慮傳聞，目前也尚無涉入該當鋪經營事務之具體事證，該員並非偵查人員，與偵辦本案無關，該員表示為自清，願意配合本局調查，有關渠胞弟個人行為與渠無關，希望外界勿多做連結。

本局亦本勿枉勿縱之態度，深入追查，還原真相，依法辦理。