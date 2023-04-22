中美兩國都針對高科技提出製造限制，標準普爾全球評級追蹤台積電、三星等跨國大型科技公司的最新全球布局，並發布最新報告，顯示各業者正從中國大陸轉移到其他市場，這些移動將對業者的經營效率造成壓力，並可能在未來3到5年內，消耗大量管理團隊的精力。

標普指出，全球科技公司把產能移出中國大陸的同時，可能會失去進入大陸市場的部分機會！標普估計，到2025年，中國大陸在全球筆記本電腦生產中的占比將從2021年逾80％，下降至少10～20個百分點；手機生產占比則將縮減15個百分點。

渣打國際商業銀行東北亞區高級經濟師符銘財亦提醒，中美晶片戰初期看似對台灣有利，現在看來，台灣半導體產業成熟製程將因此全部被大陸鉗制，估計未來可能大幅衰退。

標普分析，全球疫情大流行以來，中國大陸的嚴格防疫措施導致生產中斷、地緣政治緊張局勢，各國對技術出口的限制不斷升級，導致相關企業忙於應付集中的風險，特別是全球科技公司，舉凡來自中國大陸的措施，對公司方的財務和運營上都帶來挑戰，更是考驗這些公司的實力和財務資源。

全球科技公司正準備把製造線重新分配到中國大陸以外的地區，標普估測，到2025年，蘋果公司於印度生產的iPhone手機，占總生產比例可能至少翻一番。此外，美國、印度、日本、韓國和歐盟，也為了發展境內的關鍵產業，提供可觀的補貼，為供應鏈重組增加誘因。據半導體產業協會統計，在美國《晶片法案》的推動下，截至2023年3月，美國已宣布的新民間投資超過2,100億美元。

以半導體為例，標普研究團隊預估，半導體製造商的後續投資將越來越往美國、歐盟和日本，以及大中華區以外的其他市場配置，或將提高供應鏈的穩定性，並有助於解決美國對中國技術出口不斷升級的限制。對業者來說，建設新的生產基地將對半導體價值鏈的盈利能力，產生連鎖反應；而美國《芯片法》規定補貼接受者，在10年內不得在大陸投資生產先進製程晶片，均限制了業者研發技術和操作環境的靈活性，這樣的代價高昂，卻無法避免。