【又嘉氣象報報】周二、三 鋒面+東北季風 北東轉涼陣雨

由於華南水氣東移，明（23）日北部、東半部仍然有些小飄雨，而南台灣則是撥雲見日，下周二、下周三（4/25、4/26）鋒面通過，北部、東半部降雨機率增加，北台灣低溫下探19度；再下一周（4/30、5/1）將迎來另一波鋒面，不過這兩波鋒面皆對南部補水的效益有限。

氣象局資料顯示，明日水氣略減，風向偏東風，迎風面的北部、東半部雲量較多偶有零星飄雨，中南部則為多雲可見陽光，午後山區及近山區平地有局部陣雨。

明日氣溫方面，各地早晚低溫20到24度，白天氣溫回升，新竹以北、宜花高溫25、26度，其他地區則可達27到31度，南部近山區還會更熱，中南部地區要特別注意日夜溫差。

下周二（4/25）入夜鋒面通過，北部、東半部的降雨機會增加。（圖／氣象局）

氣象局預報員葉致均指出，下周二（4/25）入夜將有鋒面通過，又受到東北季風增強影響，北部、東半部和中南部山區都有短暫陣雨，雨勢較為顯著，這樣的天氣僅持續到下周三（4/26），下周四（4/27）水氣就會減少，預估這波鋒面對南台灣水庫的進帳效益有限，南部降雨仍以山區為主。

另外，氣象局指出，再下一周（4/30、5/1）將有另一波鋒面通過台灣，屆時北部、東半部、中南部山區都會出現短暫雨勢，其餘地區的則是雲量偏多。

至於下周氣溫如何？葉致均表示，中南部的溫度變化不大，高溫約28至31度，而北部下周三（4/26）迎來東北季風逐漸轉涼，可能會下探19度，預估下周五、下周六（4/28、4/29）受到東南風影響，各地逐漸回暖，高溫可達30度以上。