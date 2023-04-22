「德國坦克」諾威茲基（Dirk Nowitzki）和「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）有很多共同特質，職業生涯自始至終為同一支球隊打球，也奪下最高榮譽的總冠軍金盃，近期諾威茲基接受YouTube頻道《SHOWTIME Basketball》訪問，分享布萊恩曾招募他替湖人效力的故事。

諾威茲基生涯的第3個賽季，獨行俠也成為季後賽常客，但2006年奪下西區冠軍闖進決賽後，接下來4個賽季僅1次衝破西區首輪季後賽，諾威茲基坦承曾出現離隊想法，「我還是球員時，當然想在這裡（獨行俠）結束職業生涯，拿下總冠軍之前，我也曾考慮過轉隊。在這個聯盟已經10多年了，卻一直沒辦法奪冠，那時候我在想，『我是要繼續留在這，還是我會去某個地方？』

2010年諾威茲基成為了自由球員，當時適逢湖人完成總冠軍2連霸，聲勢如日中天，諾威茲基透露自己曾經接到布萊恩的招募電話，「那時候覺得很有趣，但我也認真告訴他，我在達拉斯已經待了很長時間，想在這裡結束職業生涯，他聽了這番話後，比以前更尊重我了。」

諾威茲基選擇續留獨行俠，與老闆庫班（Mark Cuban）促膝長談是最大關鍵，「那是我第一次去他家，沒有旁人加入，我們兩人談了很多，最後變得感情用事，眼淚也流了下來，我告訴他我很想留在這裡，他也希望我不要離隊，然後我們就簽下了4年長約，並且在合約的第一年就拿下了總冠軍。」