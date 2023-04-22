藝人張棋惠過去跟冷嘉琳、黃小柔、楊丞琳組成女團「4 in love」出道，風靡一時，如今多年過去，她嫁給酷愛樂團吉他手黃冠龍，並生下一女「阿寶」，婚姻生活幸福、美滿，她也常在社群分享家庭生活，昨(21日)發文透露讀小學的女兒期中考成績出爐，讓她憶起自己求學時，成績不好被同學取笑的過往，讓人看得好心疼。

張棋惠在IG透露女兒雖然沒拿100分，但至少三科中，有一個90分以上，「國小一年級考這樣應該還可以吧，至少比我好」，並表示：「記得以前我考60幾分還不敢回家，坐在教室裡」，還附上哭臉表情符號。貼文曝光後，許多家長紛紛給意見：「已經很棒了！我家的有考成這樣，我會很開心」、「我兒子上次英文考0分，我只有跟他説～你下次進步空間很大，繼續加油」、「成績只是參考用，操行品行、還有快樂平安健康長大更重要。」

不過求學時期並非所有人都這樣想，就有一名網友留言：「孩子健康平安善良就好」，除了讓張棋惠深感認同之外，更透露：「我成績一直也不好，還被同學笑」，讓網友看得心疼直呼：「那還是先學會尊重別人比較好！」不過話說回來，張棋惠仍很替阿寶擔心，「我聽妳們這麼說很開心，也覺得該多鼓勵她，但是不是3年級開始就要盯呢？」一字一句感受出為人母教育子女的苦心。