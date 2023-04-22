活動以聯合國永續發展目標，設計各種主題闖關活動，學童們寓教於樂，玩得不亦樂乎。(圖／金門縣教育處提供)

各校中外師使出渾身解術設計各種關卡，吸引學生認識SDGs相關議題。(圖／金門縣教育處提供)

各種英語闖關活動，可以增加學童使用英語學習與互動的機會。(圖／金門縣教育處提供)

為展現地區中小學學生英語學習力及國際溝通力，金門縣政府教育處特別挑選今(22)日世界地球日，在金湖綜合體育館舉辦「金門英語日」活動，以聯合國永續發展目標(SDGs)，設計「We Care We Save永續環境，英你而起」主題闖關活動，帶領近700名學生認識全球環境議題，培養對環境保護與行動實踐的基本素養，一起用英語宣達愛護地球的宣言，並將愛地球的精神落實於生活中。

縣府教育處指出，「永續環境，英你而起」闖關活動由金門縣內25所國中小聯合設攤，關卡涵蓋聯合國永續發展目標(SDGs)潔淨飲水與衛生設施、負擔得起的乾淨能源、永續城鎮與社區、永續的消費與生產模式、氣候行動、保護海洋與海洋資源及保育陸域生態之七大主軸內容。

活動中，各校中外師無不使出渾身解術，利用課餘時間共同討論設計出多元化的英語闖關活動，吸引學生認識SDGs相關議題，像是活潑有趣的DIY體驗(包含自製純淨水、製造風力發電、設計永續金門島及環保貼紙等)、融入科技智慧親師生互動體驗以及「拼」出永續城鄉、「釣」出海洋垃圾、水力賽、燃燒野球、拯救北極熊等實體遊戲，活動內容十分精彩，共吸引近700人熱烈參與。

教育處副處長洪蘋萱表示，縣府多年來為提升地區學生英語能力，引進美籍教學助理(ETA)及外籍教師進駐各校協助英語教學課程，透過這次由縣內中小學的中外師共同設計英語闖關活動，可以增加學童使用英語學習、互動的機會外，亦提供縣內學生、家長與外師們互動、聯繫的機會，鼓勵參與的學生以自身行動響應世界地球日，透過日常生活的英語對話厚實創造、探索、說英語的能力。