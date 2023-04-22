過去身為新明國中及平鎮高中棒球隊選手的邱繼泰表示，過去被視為運動沙漠的桃園，如今各運動項目都有優良成果，身為體育人一分子感到驕傲。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市運動會市長盃棒球錦標賽今於平鎮棒球場舉行開幕典禮，此賽事由市府指導、體育局主辦、桃園市體育總會棒球委員會承辦。今進行高中木棒組賽程，最終由平鎮高中奪得冠軍、大溪高中亞軍、壽山高中及北科附工併列季軍。

桃園市副市長王明鉅、桃園市體育總會棒球委員會主任委員楊家俍、榮譽顧問張滄彬、副主任委員邱繼泰、林麗敏、總幹事江奎寬，以及立委呂玉玲，市議員陳韋曄、謝美英、彭俊豪、張曉昀，還有平鎮高中校長許唐敏、平鎮國中校長李培濟等人都一同出席，為選手加油打氣。

今年度市長盃棒球錦標賽於3月4日起陸續辦理112年全國運動會選拔組、大專組、高中木棒組、高中鋁棒組、社區國中軟式組、國中硬式組、社區國小軟式組、國小軟式組及國小硬式組，共計77支來自桃園市的隊伍參賽，活絡基層棒球運動人口，提供各級球員參賽機會。

體育局表示，桃園市每年1至10月期間辦約60場市長盃各錦標賽，包含亞奧運項目及非亞奧運項目，除促進基層發展、活絡城市運動、提升競技實力外，更展現城市活力，其中市長盃棒球各組賽事每年更是吸引高達1500名選手和觀眾參與，提供各社區球隊及基層學校選手切磋競技舞台，可說是市長盃各錦標賽中最熱血，最有可看性賽事之一。

曾任市長張善政競選青年發言人、桃園市議長邱奕勝秘書邱繼泰，投入桃園第6選區立委選戰，過去身為新明國中及平鎮高中棒球隊的選手，他表示今天非常開心以桃園市棒委會副主委身分參加，桃園的三級棒球發展愈來愈好，感謝過去縣府支持及升格後市府願推動體育活動，過去被視為運動沙漠的桃園，如今各運動項目都有優良成果，身為體育人的一分子感到非常驕傲，他也將捐贈棒球與裝備給母校與大勇社區，為基層球隊培育選手盡一分力。

體育局也提到，桃園擁有我國最完善的棒球六級培訓體系，基層球隊實力堅強，去年平鎮高中、新明國中、中平國小在學生棒球最高層級，學生棒球聯賽中分別獲得冠軍，締造三級大滿貫成績。近期桃園市龜山國小更奪得112年度謝國城盃全國少棒錦標冠軍，獲得6連霸，另桃園市代表隊參加112年全國原住民族運動會也獲得青少年組3連霸。桃園市社甲棒球隊今年在全越盃台灣甲組成棒隊邀請賽獲得亞軍，中華職棒樂天桃猿隊，隊史也曾拿下14次季冠軍，7次年度總冠軍，各級棒球表現優秀，實為桃園驕傲。