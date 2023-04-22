中國駐英國大使館發言人4月22日就「海外警察站」表示，不存在所謂的中方「海外警察站」。中國一貫堅持不干涉內政原則，嚴格遵守國際法，尊重各國司法主權，「希望英方一些人尊重事實，不要以訛傳訛」。

路透社報導，英國警務部長菲爾普（Chris Philp）說，政府知道中國在世界各地設有約100個「秘密警察站」。英國政府19日表明，中國或其他國家在英境內對外國公民作出的任何恐嚇都是不可接受的，當局也在調查此事。菲爾普補充說：「這個政府（中國）非常重視干涉這裡的外國人，（進行）跨國恐嚇。這是完全不可接受的，我們將採取一切必要措施阻止它發生。」

中國駐英國大使館發言人回應：「我們已經多次講過這個問題。不存在所謂的中方海外警察站。」，該發言人強調，中國一貫堅持不干涉內政原則，嚴格遵守國際法，尊重各國司法主權，「希望英方一些人尊重事實，不要以訛傳訛。」

美國政治新聞網站「政治報」（Politico）稱，不只美國，倫敦、羅馬、東京、多倫多等全球各大城市都設有「海外警察站」。目前歐美的安全部門正在調查100多個這樣的機構。