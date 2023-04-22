知情人士向華爾街日報表示，Lyft下周將召開董事會通過該一議案，整個裁員計畫估計可減少50％的成本。

Lyft目前全球員工總數超過4千人，Lyft並未將司機列為其員工。Lyft去年底啟動第一波裁員，當時僅裁減約700名人力。

Lyft新行長李希爾（David Risher）才剛就任，針對新一波大裁員的方案，他證實表示，「我們需要進一步壓低成本，一方面降低乘車的費率，同時也保障司機的收入，並且帶動公司的獲利成長，要達成這些目標，唯有精簡人事，並且進行組織改造。」

Lyft與主要競爭對手優步的差距逐漸拉大，疫情期間優步在美食外送與國際業務大有斬獲之下，不論是市占率還是合作司機數量都是明顯成長，反觀Lyft仍然決定固守交通核心業務，且僅專攻北美市場。

Lyft過去一年股價暴跌69％，表現遠遜大盤那斯達克指數的下跌8％與優步的跌3％。

不過，在傳出將進行大裁員的消息後，Lyft上周五強漲約6％。