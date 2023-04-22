大陸女星范冰冰2018年捲入逃稅風波後，演藝事業跌到谷底，近來把重心轉往時尚領域和海外，近日她現身香港街頭拍攝雜誌，被不少網友偶遇，並把照片傳上網，超狂狀態讓人難以置信。

有不少網友都曬出在香港巧遇范冰冰的照片，換上多套造型的她，展現絕佳的狀態，只見她在路人的鏡頭下，依舊美貌出眾，皮膚白到發光，身材更是好到沒話說，讓網友看了都震撼不已。

范冰冰街頭拍雜誌被網友捕獲。（圖／取自微博）

「這張臉真的很牛」、「今天真的美到失語」、「姐，你是我的神」、「秒了全世界」、「她的髮量我真的太羨慕了、「這居然是路人隨手拍」、「真的太美了，好多人在看她」。

范冰冰被大陸列為「劣跡藝人」封殺多年，復出之路遙遙無期，近來她把重心轉往海外，主演的女同志電影《綠夜》（暫譯）入圍第73屆柏林影展，她再次現身柏林影展紅毯，造型驚豔全場。

她也提到這幾年的心境，她先感謝一直守候的粉絲，「每個人的人生都有高有低，當你跌倒了，就再努力站起來，雖然過程很困難，但你會學到很多事情」，5年沒拍戲的她，也付出120%的努力去完成角色，這樣才對得起自己、導演的信任和所有等待她的人。