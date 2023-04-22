圖為美尼米茲號。（摘自美國海軍官網）

大陸遼寧艦近日在西太平洋海域演練，另一艘航母山東艦也在西太平洋深處遠航，這是首次有兩艘大陸航母，在西太平洋遠海航訓；加上咸陽艦最近外出執行任務，顯示中國大陸8艘055型萬噸驅逐艦已全員到齊服役。退役中將帥化民預言，往後10年、20年，全世界海上霸權軍力，將會有一個很大的反轉。

帥化民今(22日)在政論節目《新聞大白話》中表示，大陸雙航母的巡弋可能會在南海常見到。而美國的水面艦，慢慢都要退休了，航母則大概退休4艘。由於建造一艘航母，起碼耗時6年，眼看以後海上就是中國大陸海軍的天下。

帥化民接著指出，美國海軍艦載機F-18，也要退役了，航母以及F-18要退役，美國海軍的財力不足，讓海軍的發展受到限制。最近都是美國海軍上將在放話，就是要預算，不然根本維持不住美國海上霸權。包含印太司令部，到現在還看不到1艘航母進駐，就靠尼米茲號，跑到日本、菲律賓、印度洋，跑得累死了；還有現在美國海軍意外事故也多，官兵疲勞不堪，船連休息、大修的時間，都不夠。因此他認為，往後10年、20年，全世界海上霸權軍力，會有一個很大的反轉。