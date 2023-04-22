觀察者網報導，香港特區政府新聞網消息，香港特區財政司司長陳茂波22日出席第五屆粵港澳大灣區金融發展論壇致詞時表示，特區政府正積極籌備在港股通增加人民幣櫃台，為離岸人民幣股票的發行和交易帶來新的催化劑。

陳茂波說，特區政府將全力建設好離岸人民幣的生態系統，提供更多以人民幣計價的投資管道和工具，強化離岸人民幣資產風險管理業務，優化相關市場基建，以把握龐大機遇，並助力穩慎推進人民幣國際化。

他表示，粵港澳大灣區經濟實力強大，香港和大灣區兄弟城市未來可以強強聯手，優勢互補，借助金融力量促進彼此經濟朝更高品質發展，貢獻國家在金融領域的更高水準開放。

陳茂波說，當中包括充分利用香港國際一流籌融資平台的功能，服務大灣區的創科產業；結合綠色金融和綠色科技，助力國家和區域的低碳轉型；推動金融科技的深度合作，積極拓展區域市場；推動更多金融開放和創新的先行先試。