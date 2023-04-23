澳洲傳奇喜劇演員韓福瑞斯（Barry Humphries）今天在雪梨的醫院逝世，享壽89歲。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）向他致敬，稱他是「充滿天賦，也是上天賜予的禮物」。

法新社報導，韓福瑞斯的公關對澳洲媒體表示，他在家屬隨侍在側下「安詳逝世」。韓福瑞斯最出名的喜劇角色是男扮女裝的家庭主婦埃德娜．埃弗拉格夫人（Dame Edna Everage）。

韓福瑞斯逝後留下妻子莉琪（Lizzie）、4名子女，以及10名孫輩。

艾班尼斯在社群網站發文向韓福瑞斯致敬，他說，「韓福瑞斯創造許多人物角色，令我們捧腹大笑，從主婦埃德娜到中年男子桑迪．史東（Sandy Stone），而銀河裡最閃亮的那顆星星一直是韓福瑞斯」。

「他是一名機智的人，是一名諷刺家、作家，絕對獨一無二。他既有天賦，也是上天賜予的禮物」。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1120422