台灣啤酒英熊職業籃球隊22日舉行例行賽最後一場主場賽事，迎戰霍華德與艾夫伯都沒打的桃園永豐雲豹，憑藉塔壁32分、14籃板，柯歐斯也拿25分、10籃板、7助攻與8抄截，最終93比86贏下勝利，例行賽尾聲收下4連勝。

英熊總教練楊志豪在賽後記者會上提到：「今天團隊表現上的失誤需要進行調整，在進攻方面三分球的掌握明顯不足，團隊在季後挑戰賽之前需要持續強化，來面對賽事。」代表今天比賽雖以勝場作收，但團隊在三分球的表現上未能正常發揮。

英熊後衛曹薰襄表示，「針對自己的不足進行調整，將以團隊的勝利為主要追求。」面對季後挑戰賽即將對上台中太陽，曹薰襄將藉由兩天的休息日進行狀態調整，以利球隊取勝。

台啤英熊移師輔仁大學中美堂的3場主場賽事收下主場3連勝，接下來的季後挑戰賽將於25日台中客場對戰太陽、27日天母主場遭遇太陽，英熊只要贏球，就可宣告晉級季後賽首輪遭遇本季例行賽龍頭新北中信特攻。