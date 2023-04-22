先前中共解放軍實施環台軍演，山東號航母直接駛到台灣東部外海，顯示共軍對攻打台灣已經有全新戰略，近日《央視》又公布第8艘055型萬噸大型驅逐艦咸陽艦首度亮相。前大使介文汲表示，中國大陸未來的 055 型萬噸大驅艦隊將有 16 艘，而每艘都有 116 個垂直發射筒可以發射鷹擊-21飛彈，目前沒有國家有能力攔截，美國必須要小心了。

介文汲提到，山東艦的艦載機一共 42 架，其中 32 架是殲-15重型戰鬥機，作戰半徑達到 1500 公里，航母本身也是攻擊性武器，而法國、俄羅斯的航母噸位大約只有 4 萬、5 萬噸不到 6 萬噸，但中國目前公開的兩艘航母遼寧號、山東號，都有 6.5至7 萬噸，雖然與美國 10 萬噸的核動力潛艇有相當大的落差，但已經具備很強的攻擊力。

而山東號在軍演結束後，直接從台灣外海駛至關島，距離不到 500 海里，直接對美國構成威脅，介文汲指出，這是二戰後美國海外基地第二次遭到外國航母艦隊近距離威脅，而第一次就是去年 12 月中國大陸的遼寧號駛到關島附近。

介文汲提到，除了航母，大陸海軍現在還有一個主力戰艦，即 055 型萬噸級驅逐艦，滿載排水量大約在 1萬2千至1萬3千噸，使用的雷達是最新的相陣列雷達，偵查範圍達到 450 公里。

介文汲表示，國際上一般會把萬噸級驅逐艦當作巡洋艦，而這種等級的巡洋艦大陸現在有 8 艘，還有1艘正在製作，未來整個 055 大驅艦隊將有 16 艘。

介文汲認為，055大驅雖沒有甲板可以載殲-15，但有 116 個垂直發射筒，可以發射鷹擊18、鷹擊21等飛彈，後者是超高音速的艦對艦飛彈，射程達 1500 公里，目前沒有國家有能力攔截，所以現在已經不是台灣的問題，而是美國要傷腦筋了。